Le previsioni meteo per San Valentino a Milano: venerdì 14 nuvoloso con schiarite, poi fine settimana col sole Il 14 febbraio, giorno di San Valentino, a Milano e in Lombardia il tempo il sarà nuvoloso ma senza pioggia. Probabile anche l'arrivo di un po' di vento che porterà schiarite e aprirà alle giornate serene del fine settimana.

Arriva il freddo in gran parte dell'Italia, ma non in Lombardia, dove per venerdì 14 febbraio, la giornata di San Valentino, è previsto tempo nuvoloso ma in probabile miglioramento, con temperature che potrebbero toccare anche i 10 – 12 gradi. Il maltempo concederà una tregua anche a chi, nel fine settimana, vorrà organizzare una gita o qualche fuga romantica.

Le previsioni del tempo per giovedì 13 e venerdì 14 febbraio, San Valentino

"Per giovedì 13 febbraio è prevista una giornata molto nuvolosa con possibili foschie al mattino – ha spiegato a Fanpage.it Flavio Galbiati, meteorologo di Meteo Expert – Inizia con un po' di nebbia e grigio anche venerdì 14". Alcune nuvole ma niente pioggia: innamorati e non, nel giorno di San Valentino a Milano e in Lombardia potranno stare tutti all'asciutto, e anche al riparo dall'aria gelata. "Si conferma in arrivo una massa di aria fredda che però non coinvolgerà la Lombardia occidentale – continua Galbiati – prenderà invece il Nord Est, l'Emilia Romagna, e il Centro. Lambirà la Lombardia ma non dovrebbe creare problemi dal punto di vista delle precipitazioni o del calo termico".

Probabile, però, la presenza di un po' di aria per venerdì: "Nella giornata potrebbero esserci rasserenamenti perché le correnti, che arrivano a portare l'aria fredda altrove, in Lombardia saranno venti settentrionali di caduta dalle Alpi, quindi dovrebbero spazzare via le nuvole e darci una giornata ventosa ma probabilmente serena, con pochi rischi di instabilità".

Le previsioni meteo per il fine settimana dopo il 14 febbraio

Se il vento di venerdì aprirà il cielo, sabato si preannuncia una giornata ancora più bella, soleggiata e senza vento, anche se con qualche grado in meno rispetto a San Valentino. Una situazione che dovrebbe mantenersi stabile anche domenica. "Sabato dovrebbe migliorare ulteriormente con tempo buono – conclude Galbiati – senza il forte vento del giorno prima. Le temperature di venerdì potrebbero anche superare i 10 -12 gradi. Per sabato invece è previsto qualche grado in meno, ma dovrebbe essere una giornata serena. Anche per domenica, almeno per il momento, non sembra che ci sia maltempo in arrivo".