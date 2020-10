Arriva prontamente la risposta dell'assessore al Welfare della Lombardia Giulio Gallera alla vice sindaca di Milano Anna Scavuzzo che aveva attaccato senza mezzi termini l'operato della Regione in merito alla distribuzione dei vaccini antinfluenzali la cui somministrazione dovrebbe partire a metà ottobre. "Ci hanno detto di procedere con strutture private per l'approvvigionamento", ha scritto in una nota la numero due di Palazzo Marino.

Gallera risponde alla Scavuzzo: Rivolga la sua protesta al Governo di cui il Pd è grande azionista

"È davvero triste che la vice sindaco di Milano pieghi la sua carica istituzionale a una polemica politica ingiustificata e strumentale", ha detto Gallera in una nota diffusa dalla Regione. L'assessore ha aggiunto che la "Lombardia coprirà gratuitamente, come tutte le altre Regioni, con il vaccino antinfluenzale le fasce target della popolazione stabilite dal Ministero della Salute". Gallera, poi, si è augurato che "questo atteggiamento del vice sindaco non sia l’avvisaglia della campagna elettorale per Milano dalla quale la salute dei cittadini e i rapporti leali fra le istituzioni devono essere preservati". Infine, l'assessore alla Sanità ricorda che "abbiamo acquistato l’80 per cento delle dosi in più rispetto allo scorso anno che ci permetteranno di vaccinare in tempi utili le persone fragili, gli over 60, le donne gravide, gli operatori sanitari e i bambini. Per gli altri cittadini, il problema dell’approvvigionamento è nazionale. Invito la vice sindaco a rivolgere la sua vibrante protesta verso il Governo, del quale il suo partito è un grande azionista".