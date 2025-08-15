milano
Camion esplode e viene avvolto dalle fiamme vicino alla stazione, sul posto i vigili del fuoco: le foto

Alle prime ore di questa mattina, venerdì 15 agosto, un camion ha preso fuoco all’interno di un cantiere situato nelle vicinanze della stazione ferroviaria di Besana Brianza (Monza e Brianza). Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco.
A cura di Giulia Ghirardi
Poco prima l'esplosione, poi le fiamme e una lunga colonna di fumo che sale verso il cielo. Alle prime ore della mattinata di oggi, venerdì 15 agosto, un camion ha preso fuoco all'interno di un cantiere situato nelle vicinanze della stazione ferroviaria di Besana Brianza, un comune in provincia di Monza e della Brianza.

Secondo quanto riferito dai Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Monza e Brianza, l'esplosione si sarebbe verificata intorno alle ore 6:30 e avrebbe riguardato un camion situato all’interno del cantiere in via Ferrario. Subito dopo la detonazione, il mezzo sarebbe stato avvolto dalle fiamme e da esso si sarebbe sprigionata un'alta colonna di fumo nera visibile a diverse decine di metri di distanza tanto che l'evento è stato segnalato anche da diversi residenti della zona sui social.

Sul posto sono quindi intervenuti l'APS (Auto Pompa Serbatoio) di Carate Brianza, l'APS (Auto Pompa Serbatoio) di Seregno e l'ABP (Auto Botte Pompa) di Lissone. Sul posto anche le forze dell’ordine. L’intervento ha permesso di spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Secondo quanto comunicato, non risulterebbero però esserci persone ferite sino a questo momento. Non è ancora nota, però, la causa del rogo e non sono state fornite ulteriori informazioni in merito all’accaduto. Le forze dell'ordine che sono intervenute sul posto sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e quindi accertare le cause che hanno provocato l'esplosione.

