Incendio a un distributore di carburante nel Milanese, feriti 2 operai: uno ha 21 anni

(Immagine di repertorio)

Nella mattinata di oggi, venerdì 5 settembre 2025, si è verificato un incendio e un conseguente incidente sul lavoro a Colturano, un comune che si trova in provincia di Milano. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. Presenti anche i tecnici dell'Agenzia di tutela della salute del territorio.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, l'episodio è avvenuto alle 10.43 sulla strada SP39 al distributore carburante Ip. Due operai stavano svolgendo alcune operazioni di manutenzione sull'impianto. A un certo punto si sono innescate alcune fiamme. Un operaio, un ragazzo di 21 anni, ha riportato alcune ustioni di secondo grado sul volto, sulle braccia e sulle gambe. È stato trasferito in codice giallo all'ospedale Niguarda di Milano. Un altro operaio, un uomo di 59 anni, ha riportato ustioni di secondo grado al volo e a un braccio. Anche lui è stato portato in codice giallo all'ospedale Niguarda.

Due persone, un uomo di 49 anni e una donna di 53 anni, che risulterebbero essere gestori del distributore, sono stati valutati dal personale sanitario sul posto. Nessuno dei due è stato trasferito in ospedale. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco, i carabinieri e i tecnici dell'Agenzia di tutela della salute del territorio. I pompieri hanno domato le fiamme. I carabinieri hanno svolto i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. I tecnici di Ats verificheranno se sono state rispettate tutte le norme in termini di sicurezza.