Rompono un tubo durante alcuni scavi: evacuati i residenti di un palazzo per una fuga di gas

I vigili del fuoco sono intervenuti per una fuoriuscita di gas metano a Milano. Questa è avvenuta a causa di alcuni scavi, che hanno portato alla rottura di un tubo.

Pericolo scampato a Milano. Nella giornata di oggi, sabato 4 ottobre 2025, i vigili del fuoco sono intervenuti per una fuga di gas metano avvenuta intorno alle 18 in via Zendrini all'altezza del civico 20. Fortunatamente nessuna persona ha riportato gravi ferite e non si è verificata nemmeno alcuna esplosione.

L'intervento dei vigili del fuoco

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, l'incidente sarebbe avvenuto durante alcuni lavori di escavazione. Sarebbe stato infatti rotto un tubo e questo ha portato alla fuoriuscita di gas metano. Sono subito intervenuti i vigili del fuoco con un mezzo del distaccamento di via Sardegna, alcuni esperti del nucleo NBCR (batteriologico – chimico – radiologico). I pompieri hanno fatto evacuare i residenti, a scopo puramente precauzionale, un palazzo vicino al luogo in cui è stato rotto il tubo.

Nessuna persona è rimasta ferita

I vigili del fuoco hanno svolto tutti i rilievi del caso. Nessuna persona è rimasta ferita e ha subito gravi conseguenze. Dopo i rilievi dei pompieri, i residenti sono stati fatti rientrare nelle loro abitazioni. Sul posto sono intervenuti anche i tecnici di UNAReti che hanno confermato l'assenza di pericolo. Erano presenti anche gli operatori sanitari del 118, inviati dalla centrale operativa dell'agenzia regionale emrgenza urgenza della Lombardia, e gli agenti della polizia locale.