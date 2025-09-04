milano
Fuga di gas in un comune del Milanese, cosa sta succedendo: “L’aria è irrespirabile”

Una fuga di gas ha allertato i cittadini di San Colombano al Lambro. Non si è ancora trovata l’origine del fenomeno, ma potrebbe trattarsi di sacche cariche di gas esplosivo venutesi a creare nel sottosuolo.
A cura di Matteo Lefons
Intero paese intossicato per una fuga di gas. È successo a San Colombano al Lambro, nell'hinterland milanese al confine con le province di Lodi e Pavia. L'allarme è scattato questa mattina, giovedì 4 settembre, alle cinque, quando alcuni cittadini hanno iniziato ad avvertire un'aria irrespirabile: i primi ad arrivare sono stati i vigili del fuoco di Lodi e hanno chiesto il supporto del nucleo Nbcr (Nucleare -biologico – chimico – radiologico) di Milano. Il gas si è diffuso pericolosamente in tutto il comune, ma anche in parte nei comuni vicini. Come verificato dalla redazione di Fanpage.it, la causa è una fuoriuscita di metano nel sottosuolo.

Gli esperti temono si siano formate in intercapedini sotterranee delle sacche cariche di gas esplosivo. L'attività di messa in sicurezza è ancora in corso e si tratta di un'operazione molto delicata. Non è la prima volta che accade un episodio del genere: già a marzo era successo che l'aria del paese fosse inquinata da fughe di gas. Per questa ragione si teme possano esserci dei problemi strutturali legati a qualche infrastruttura.

"L'amministrazione comunale – scrive il comune di Livraga, paese limitrofo a San Colombano – da questa mattina è in contatto con i tecnici di Italgas reti in relazione alle diverse segnalazioni che stanno giungendo relativamente al forte odore di gas nell'aria. I tecnici di Italgas desiderano rassicurare la cittadinanza, non ci sono al momento criticità. La situazione è in divenire e vi terremo aggiornati".

