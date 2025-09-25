Almeno 14 persone colpite da malori in un’azienda a Como: in corso maxi operazione di vigili del fuoco e ambulanze

É in corso una maxi operazione di vigili del fuoco e soccorsi del 118 dopo che questa mattina diversi dipendenti di una ditta a Como hanno accusato malori improvvisi. Almeno 14 persone sono rimaste coinvolte, una è già stata portata in ospedale. Sono in corso gli accertamenti per risalire alle cause dei malori.

Questa mattina a Rebbio, quartiere a sud di Como, diversi dipendenti, per il momento almeno 14, hanno accusato malori improvvisi all'interno di una ditta di import-export. I motivi restano ancora da chiarire: l'allerta è partita per una possibile intossicazione da sostanze pericolose, ma si attendono ancora conferme. Intanto sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli operatori sanitari, arrivati con sei ambulanze e due automediche.

Tutto è cominciato attorno alle 9:50 di oggi, giovedì 25 settembre, quando alcune persone all'interno di una ditta in via Attilio Lenticchia hanno improvvisamente iniziato a stare male. Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi, mobilitati dalla centrale operativa dell'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (Areu) della Lombardia. Il dispiegamento di mezzi è stato imponente: gli operatori del 118 sono arrivati con sei ambulanze e due auto mediche. Stando a quanto riportato dal portale di Areu, al momento risultano coinvolte 14 persone, tra cui due donne di 66 e 52 anni e tre uomini di 66, 67 e 71 anni. Una persona è stata portata in codice giallo all'ospedale Sant'Anna di Como.

Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco di Como per mettere in sicurezza l'area e fare evacuare l'edificio. Sono in corso gli accertamenti per risalire alle cause. Sono stati allertati dell'accaduto anche l'Ats Insubria, la Questura di Como, Arpa e il nucleo Nbcr (Nucelare, Biologico, Chimico, Radiologico) dei vigili del fuoco di Milano.