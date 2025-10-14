Fuoriuscita di gas nei sotterranei del Museo del Novecento a Milano: cos’è successo

Nel primo pomeriggio di oggi, martedì 14 ottobre 2025, si è verificata una fuoriuscita di gas da uno dei condizionatori che si trovano nei sotterranei del Museo del Novecento a Milano. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e i vigili del fuoco. Non vi sono persone ferite.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, l'episodio è avvenuto alle 14.30. Dal piano -2 del museo, ha iniziato a sprigionarsi del fumo. Questo ha fatto subito attivare i sensori di allarme. Di conseguenza, il comando provinciale dei vigili del fuoco ha inviato i pompieri con tre mezzi. Di questi, alcuni arrivavano dalla sede centrale e altri dal distaccamento di Benedetto Marcello. Appena entrati all'interno della struttura, è stato possibile capire e comprendere che la fuoriuscita arrivava da uno dei condizionatori che si trova nei sotterranei. È possibile quindi che si sia trattato di un semplice malfunzionamento: nulla che potesse essere stato provocato da terze persone.

Durante il sopralluogo, i vigili del fuoco hanno capito che non vi erano grosse criticità. Non è stato necessario infatti evacuare le persone, tra staff e visitatori, che si trovavano all'interno. La situazione è stata presto riportata alla normalità. Non è stato infatti constatato alcun rischio per la salute delle persone presenti. Nessuno ha inoltre riportato ferite o intossicazioni: non è stato infatti necessario l'intervento degli operatori sanitari del 118.