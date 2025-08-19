Operaio folgorato mentre lavora alla derattizzazione di una cabina elettrica, evacuato il supermercato

Un 54enne è rimasto folgorato mentre lavorava alla derattizzazione della cabina elettrica che fornisce corrente al supermercato Lidl di viale Piave a Sant’Angelo Lodigiano (Lodi). Il punto vendita è stato evacuato per il blackout, mentre l’operaio è stato trasportato all’ospedale Niguarda di Milano in gravi condizioni.

Immagine di repertorio

Un operaio è rimasto folgorato all'interno di una cabina elettrica mentre era impegnato in un'attività di derattizzazione. È accaduto questa mattina, martedì 19 agosto, all'esterno del supermercato Lidl di viale Piave a Sant'Angelo Lodigiano (in provincia di Lodi). Il 54enne è stato trasportato con l'elisoccorso all'ospedale Niguarda di Milano, dove si trova tutt'ora ricoverato in gravi condizioni. Il punto vendita, invece, è stato evacuato a causa del blackout dovuto all'incidente.

La chiamata al numero unico per le emergenze è arrivata intorno alle 11:30 del 19 agosto. A telefonare al 112 è stato un operaio, il quale ha riferito che il collega con il quale stava facendo la derattizzazione della cabina elettrica a servizio del supermercato Lidl di viale Piave era rimasto colpito da una potente scarica. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato sul posto un'auto medica, un'ambulanza e ha fatto alzare in volo anche un elisoccorso che ha trasportato il ferito all'ospedale Niguarda di Milano in codice giallo. Le sue condizioni sarebbero gravi. Mentre erano in corso le operazioni di soccorso, il personale del supermercato ha accompagnato i clienti al parcheggio esterno, in quanto il punto vendita era rimasto senza corrente.

Oltre ai vigili del fuoco del Distaccamento volontario di Sant'Angelo Lodigiano del Comando di Lodi arrivati con una autopompa serbatoio, sono intervenuti anche i carabinieri e i tecnici dell'Ats. Le autorità dovranno ricostruire la dinamica dell'incidente e verificare il rispetto delle procedure di sicurezza sul luogo di lavoro.