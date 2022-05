Camion trancia la rete aerea di piazzale Cadorna a Milano: due donne ferite da detriti e dai cavi Un camion ha danneggiato la rete aerea di piazzale Cadorna a Milano. Dalle prime informazioni, ci sarebbero due donne ferite. Una colpita da detriti e l’altra dai cavi mentre era a bordo della propria auto.

A cura di Enrico Spaccini

Il camion che ha tranciato le linee del tram

Ha lasciato alzato un braccio metallico che portava nel rimorchio. In questo modo, un camion ha travolto e tranciato alcuni cavi della rete aerea in piazzale Cadorna, all'altezza di via Giosuè Carducci. È accaduto intorno alle 11 e 30 di venerdì 27 maggio. Secondo le prime informazioni ottenute da Fanpage.it, ci sarebbero due donne ferite. Una colpita da un detrito mentre attraversava la strada e l'altra, a bordo della propria auto, da un tirante. L'Azienda trasporti milanesi ha dovuto modificare il percorso di alcune linee di tram e autobus. Ancora non è chiaro quanto tempo ci vorrà per ripristinare le linee. Il mezzo pesante è ancora bloccato in mezzo al piazzale con i tiranti dei tram agganciati.

Tram 1: i tram deviano tra corso Sempione\Procaccini e via Tommaso Grossi

Tram 16: fa servizio tra Monte Velino – via Orefici e San Siro Stadio – piazzale Baracca

Tram 19: fa servizio tra Lambrate – via Orefici e San Siro Stadio – piazzale Baracca. Per raggiungere Cadorna usate M1 da Cordusio

Bus 50: i bus fanno temporaneamente capolinea in piazza Virgilio. Non fanno le fermate di Cadorna e Cairoli

Bus 58: i bus fanno temporaneamente capolinea a Conciliazione. Non raggiungono il capolinea di Cadorna

Bus 61: i bus verso Murani deviano da Pagano a via Cusani. Verso piazza Napoli da via Tivoli a Pagano

Bus 94: i bus fanno temporaneamente capolinea a largo d’Ancona. Non raggiungono Cadorna

L'incidente del motociclista finito sotto a un tram

Alcuni giorni fa, un motociclista di 43 anni è scivolato sull'asfalto finendo sotto a un tram che in quel momento era in sosta. L'uomo si era scontrato poco prima contro un'auto. I sanitari del 118 hanno dovuto prima disincastrare il 43enne per poi trasportarlo in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda. Il motociclista avrebbe riportato alcuni traumi alla testa, al bacino, all'addome e alla schiena, ma è stato dichiarato fuori pericolo di vita poco dopo.

(Articolo in aggiornamento)