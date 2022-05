Filobus frena di colpo a Milano: sei feriti tra cui due bambini È accaduto in viale Puglie a Milano, nella mattinata di martedì 10 maggio. Il mezzo ha inchiodato bruscamente per evitare una moto. Sei feriti lievi, di cui due bambini.

Foto di repertorio

Ha inchiodato per evitare una moto, e i passeggeri sono stati sbalzati per terra e contro le pareti del filobus. Ad essere coinvolto nell'incidente è stato un mezzo dell'Atm, linea 93, che intorno alle 9.40 si trovava all'altezza di viale Puglie a Milano. Sono sei i passeggeri che hanno riportato delle contusioni per il forte impatto, tra cui due bambini di 3 e 5 anni: due donne di 35 e 43 anni, e due anziani di 78 e 82 anni. Sul posto sono immediatamente intervenute tre ambulanze, e i feriti sono stati trasportati in codice verde nei pronto soccorso di San Paolo, Fatebenefratelli e Città studi. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale per i rilievi del caso, che serviranno a determinare l'esatta dinamica dell'accaduto.

Il precedente

Un caso simile si era verificato nemmeno un anno fa: nel settembre del 2021, in via Pellegrino Rossi (zona Affori), un autobus del trasporto pubblico milanese aveva infatti frenato di colpo per evitare una bambina di dieci anni, che aveva attraversato la strada senza guardare. Anche in quell'occasione i feriti erano stati sei, ed erano stati trasportati negli ospedali della zona senza aver riportato gravi contusioni.