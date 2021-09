Autobus frena bruscamente per evitare di investire una bambina: sei persone ferite Incidente a Milano dove un autobus, avrebbe cercato di investire una bimba di dieci anni che avrebbe attraversato improvvisamente la strada, facendolo inchiodare. Alcuni passeggeri sono caduti e sei persone sono rimaste lievemente ferite. Anche la bambina è stata trasportata in ospedale in codice verde.

A cura di Ilaria Quattrone

(Immagine di repertorio)

Incidente in via Pellegrino Rossi a Milano: oggi pomeriggio, venerdì 17 settembre, un autobus è stato costretto a frenare bruscamente per evitare di investire una bambina. La manovra ha portato al ferimento di sei persone. Sull'esatta dinamica della vicenda stanno indagando gli agenti della polizia locale che, insieme ai soccorsi, sono intervenuti sul posto. Fortunatamente sembrerebbe che nessuno abbia riportato gravi lesioni.

La bimba di dieci anni avrebbe attraversato la strada improvvisamente

L'allarme alla centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) è arrivato intorno alle 16.45. Sul posto sono intervenuti i medici e i paramedici del 118 a bordo di tre ambulanze e un'auto medica. Stando a quanto riportato dal giornale MilanoToday, sembrerebbe che una bimba di dieci anni abbia attraverso improvvisamente la strada: per evitare di investirla, un bus della linea 70 ha inchiodato. Alcuni passeggeri sono caduti riportando lievi ferite.

Scontro tra un'auto e un filobus: 22 persone rimangono ferite

In particolare sono rimasti feriti una bimba di tre anni, due donne di 26 e 29 anni e due uomini di 64 e 74 anni. La bambina di dieci anni è stata trasferita in codice verde al pronto soccorso dell'ospedale San Carlo. Anche gli altri feriti sono stati portati in ospedale per altri accertamenti. Quanto accaduto ricorda quello che è successo ieri mattina quando una macchina ha attraversato con il rosso tagliando la strada a un filobus della linea 90. In totale sono state ferite ventidue persone. Fortunatamente nessuno ha riportato gravi lesioni.