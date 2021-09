Milano, incidente tra un filobus e un’auto: 14 persone ferite in modo lieve Incidente stradale nella mattinata di oggi a Milano tra un filobus dell’Atm e un’auto. Quattordici le persone rimaste ferite in modo lieve e trasportate nei diversi ospedali cittadini in codice verde: si tratta di passeggeri finiti per terra a causa dell’impatto. L’incidente è avvenuto tra viale Scarampo e viale Renato Serra: si ipotizza che l’auto sia passata col rosso.

A cura di Francesco Loiacono

(Immagine di repertorio)

Momenti di preoccupazione nella mattinata di oggi, giovedì 16 settembre, a Milano. Un filobus della linea 90, la circolare, si è scontrato con un'auto in viale Scarampo, vicino all'incrocio con viale Renato Serra, nei pressi di Fiera Milano city. L'incidente stradale, come riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, è avvenuto attorno alle ore 10. Sedici in totale, almeno per il momento, le persone coinvolte, di età compresa tra i 29 e gli 80 anni. Si tratta per lo più di passeggeri che erano a bordo del mezzo pubblico e che sono caduti per terra a causa dell'urto con la vettura. Nessuno di loro è fortunatamente rimasto ferito in modo serio: le operazioni di soccorso sono ancora in fase di svolgimento ma al momento Areu segnala che sono finite in ospedale 14 persone, tutte medicate in codice verde per traumi minori soprattutto al collo, alla schiena, agli arti e alla testa.

Stando a una prima ricostruzione, l'auto sarebbe passata col rosso

Ingente lo spiegamento di mezzi da parte del 118: sono nove le ambulanze occorse in codice giallo, oltre a un'automedica. I feriti sono stati trasportati in diversi ospedali cittadini. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale per i rilievi del caso, che serviranno a determinare l'esatta dinamica dell'accaduto. Stando a una prima ricostruzione, che però dovrà essere vagliata dalle forze dell'ordine, il conducente dell'auto avrebbe attraversato l'incrocio col semaforo rosso, mentre l'autista del filobus Atm era passato col verde. Inevitabile dunque l'impatto, che solo per un caso fortuito non ha provocato feriti più gravi o vittime. La memoria va all'incidente del 7 dicembre 2019 in viale Bezzi, quando un filobus e un mezzo dei rifiuti Amsa si scontrarono causando la morte di una donna e il ferimento di oltre una decina di persone.