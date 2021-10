Frontale tra due auto nella notte a Gorlago: muore un ragazzo di 31 anni, altre 4 persone ferite Un ragazzo di 31 anni è morto durante la notte di venerdì e sabato dopo essere rimasto vittima di un incidente stradale a Gorlago, in provincia di Bergamo. Stando alle prime informazioni, lungo la strada provinciale 91 in via Primo Maggio si sono scontrate due auto: il 31enne è morto subito dopo l’impatto. Altre quattro persone sono rimaste ferite.

A cura di Giorgia Venturini

Tragico frontale tra due auto a Gorlago, in provincia di Bergamo. Qui lungo la strada provinciale 91 in via Primo Maggio, la notte tra venerdì 8 e sabato 9 ottobre due Golf si sono scontrate: nello scontro purtroppo è morto un ragazzo di 31 anni mentre altre quattro persone sono rimaste ferite.

Inutili i soccorsi per il 31enne

L'incidente si è verificato verso le due di notte lungo la strada provinciale all'altezza di Gorlago. L'impatto tra le due auto è stato violentissimo: il 31enne, stando alle prime informazioni, è morto sul colpo. Inutile infatti l'arrivo tempestivo dei soccorsi allertati dagli altri amici che erano con lui: medici e personale sanitario non hanno potuto far altro che accertare il decesso. Nell'impatto altre quattro persone sono rimaste ferite: si trattano di giovanissimi tra i 16 e i 23 anni. Nessuno di loro sarebbe però in pericolo di vita. Sul luogo dell'incidente si è precipitata anche la polizia stradale che ha provveduto a eseguire tutti i rilievi del caso: gli agenti sono ora al lavoro per ricostruire minuto per minuto quanto accaduto e per verificare eventuali responsabilità. Ora entrambi i mezzi sono sottoposti a sequestro.

Ciclista muore travolto da un auto a Vigevano

Solo ieri 8 ottobre un altro incidente mortale si è verificato a Vigevano, in provincia di Pavia. Attorno alle 9.30, come riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza in una nota, un uomo di 62 anni che si trovava in sella alla sua bicicletta è stato investito in circostanze ancora da accertare: purtroppo il 62enne ha perso la vita. L'incidente si è verificato in viale Dei Mille, all'incrocio con via Vallere. I soccorritori intervenuti hanno trovato l'uomo già in arresto cardio circolatorio, con un importante trauma cranico causato presumibilmente dalla caduta sull'asfalto. Il personale del 118 ha cercato di rianimare sul posto il 62enne, praticandogli le manovre di primo soccorso del caso: purtroppo però non sono riusciti a salvargli la vita.