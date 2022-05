Borseggiano una 90enne su un bus di Milano: due donne incastrate dalle telecamere di sorveglianza Borseggiano anziani nei bus sulla linea 91 di Milano. Denunciate da una 90enne, due donne sono state identificate dalla polizia. Gli agenti hanno ricostruito la modalità di azione.

A cura di Enrico Spaccini

Le borseggiatrici in azione riprese dalle telecamere dei bus (frame del video della polizia)

Per prima cosa sceglievano la vittima, meglio se anziana e sola. Poi una delle due iniziava a parlarci, a entrarci in confidenza, a distrarla. L'altra, nel frattempo, si faceva sempre più vicina all'ignara al punto da riuscire a frugare nella borsa, nello zaino o in tasca. Grazie alla segnalazione di una donna di 90 anni, gli agenti della polizia di Quarto Oggiaro sono riusciti a identificare e denunciare le due borseggiatrici per furto pluriaggravato e indebito utilizzo delle carte di credito.

Il borseggio alla 90enne

Una ha 25 anni, l'altra 29. Entrambe bosniache, vivono in un camper in via Bolla, in zona Gallaratese a Milano. La 90enne aveva subito il borseggio nei primi giorni di aprile. Stava aspettando di salire sul bus della linea 91, quando le due donne si sono avvicinate. Hanno iniziato a farle domande e, con la scusa di aiutarla, a toccarla insistentemente. In pochi attimi, sono riuscite a portarle via il portafogli che teneva nella borsa, con tanto di carte di credito e bancomat. Compiuto il furto si sono allontanate. Individuato il pin del bancomat, in poco tempo sono riuscite a effettuare otto transazioni: due pagamenti in negozi e un prelievo dallo sportello bancario, in tutto circa duemila euro.

Le due borseggiatrici

La vittima, appena si è accorta del furto, ha sporto denuncia al commissariato di Quarto Oggiaro. Grazie alla sua collaborazione, gli agenti sono riusciti a ricostruire la catena di eventi attraverso le immagini registrate dalle varie telecamere presenti sui bus. In questo modo, è stato possibile identificare le due bosniache: erano già state arrestate in passato per un altro furto ai danni di anziani, sempre a bordo del bus 91, ma quella volta erano in quattro. Avevano anche il divieto di domicilio nel comune di Milano.