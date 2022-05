Motociclista finisce sotto un tram in sosta dopo un incidente con un’auto, è grave Un motociclista di 43 anni è stato portato al Niguarda dopo essere finito sotto un tram in sosta a seguito di un incidente con un’automobile.

immagine di repertorio

Un motociclista di 43 anni ha terminato la scivolata sull'asfalto finendo sotto ad un tram che in quel momento si trovava fortunatamente in sosta. Il centauro è arrivato fin sotto il tram a seguito di un incidente accaduto poco prima con un'automobile lungo corso 22 marzo.

Motociclista finisce sotto un tram in sosta dopo un incidente

Tutto è successo pochi minuti prima delle 14. Come riferito dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia, l'allarme è scattato alle 13.56. Una richiesta di aiuto allertava dell'incidente in cui il 43enne è rimasto coinvolto con un'auto capitombolando violentemente a terra prima di terminare la sua corsa sotto al tram. Sul posto il 118 regionale ha inviato un'ambulanza in codice giallo. I paramedici, una volta arrivati lungo corso 22 marzo, hanno immediatamente soccorso il 43enne tirandolo fuori dal mezzo a rotaie e medicandolo in loco. Dopodiché, il motociclista è stato trasferito in codice rosso con la massima urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda.

Il centauro ha riportato ferite alla testa e al bacino, è grave

Secondo quanto riferito dall'Areu, l'uomo avrebbe riportato alcuni traumi alla testa, al bacino, all'addome e alla schiena. Non è noto se sia in pericolo di vita o meno. Sul luogo dell'incidente, dopo i soccorritori, sono arrivati gli agenti della polizia locale che hanno perimetrato l'area per effettuare i rilievi del caso. I ghisa hanno dovuto anche gestire il traffico che ha inevitabilmente subìto ripercussioni. Atm ha comunicato che per via del sinistro il tram 12 e il filobus 92 hanno dovuto cambiare momentaneamente i propri percorsi.