Incidente a Milano, centauro urtato da un’auto finisce sotto un tram in sosta: è grave Un motociclista è stato urtato da un’auto e, cadendo, è finito sotto un tram in sosta: è accaduto in via 22 Marzo a Milano. Le sue condizioni sono gravi.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Un terribile incidente scuote le vie della città di Milano: nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 18 maggio, un uomo di 43 anni si trovava in sella alla sua moto quando è stato urtato da un'automobile. Nell'impatto è finito sotto un tram. Il centauro è stato trasferito in ospedale dove è stato ricoverato in gravi condizioni.

Il 43enne è stato urtato da un'automobile

Sulla vicenda – verificatesi attorno alle 14 – ci sono solo notizie frammentarie: in base a una prima ricostruzione, il 43enne si trovava in viale 22 Marzo: cadendo, sarebbe finito sotto un tram in sosta. Immediatamente si è attivata la macchina dei soccorsi: l'azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato i medici e i paramedici a bordo di un'ambulanza: dopo avergli fornito le prime cure sul posto, gli operatori hanno deciso di ricoverarlo in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano.

Ha riportato diversi traumi su tutto il corpo

Il 43enne avrebbe riportato un trauma cranico, un trauma all'addome, uno al bacino e una alla schiena. Al momento non è chiaro se sia in pericolo di vita o meno o ancora se sarà sottoposto a un intervento chirurgico. Inoltre non emergono dettagli relativamente alle condizioni del conducente dell'auto. Presenti anche i vigili urbani che hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Gli agenti infatti dovranno capire quali siano state le cause e soprattutto accertare eventuali responsabilità. Sicuramente nei prossimi giorni emergeranno altri dettagli che aiuteranno ad avere un quadro più preciso dell'intera vicenda.