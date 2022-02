Cadavere di un uomo trovato tra i boschi a Gardone Val Trompia: indagano le forze dell’ordine Il cadavere di un uomo è stato trovato questa mattina in un luogo impervio nel territorio comunale di Gardone Val Trompia, in provincia di Brescia. Sulla vicenda indagano i carabinieri.

A cura di Francesco Loiacono

Foto di repertorio

Macabro rinvenimento nella mattinata di oggi, giovedì 17 febbraio, a Gardone Val Trompia, in provincia di Brescia. Il cadavere di un uomo è stato ritrovato in un luogo impervio nei pressi di via Santa Maria. A comunicare la notizia è stata l'Azienda regionale emergenza urgenza in una nota. Attorno alle 9 del mattino è arrivata la segnalazione di una persona a terra in una zona boschiva alla periferia del centro abitato, che si trova nella media Val Trompia ed è attraversato dal fiume Mella.

Non si conosce l'età della vittima, né le cause del decesso

L'Areu ha inviato sul posto in codice rosso un elicottero, un'automedica e un'ambulanza, mentre contemporaneamente sono stati allertati i vigili del fuoco e i carabinieri del comando provinciale di Brescia e della stazione di Gardone Val Trompia. Quando i soccorritori sono riusciti a individuare il corpo, tuttavia, per l'uomo non c'era più niente da fare: era già cadavere. Sono a quel punto iniziate le indagini per accertare la dinamica della morte ma anche l'identità della vittima: al momento infatti non si conosce nemmeno l'età della persona deceduta. Tutta la vicenda è al vaglio delle forze dell'ordine intervenute, che dovranno capire se il decesso sia stato provocato da cause naturali, da un incidente durante un'escursione o a causa di un evento violento. Non si esclude al momento alcuna ipotesi.