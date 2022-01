Brescia, allarme bomba nel parcheggio del cinema: fatta brillare una valigia sospetta Allarme bomba nel parcheggio del cinema Multisala Oz di Brescia. Una valigia abbandonata ha fatto scattare l’allarme: fatta brillare dagli artificieri, il suo contenuto si è rivelato innocuo.

Era stata notata da alcuni clienti del cinema Multisala Oz, apparentemente abbandonata nel parcheggio in via Sorbanella, a pochi passi da bar e locali. Una valigia di dimensioni medie è stata rinvenuta venerdì sera nel piazzale frequentatissimo nel weekend, facendo scattare l'allarme bomba. Sul posto si sono precipitati i carabinieri del Radiomobile di Brescia, mentre da Milano sono stati inviati gli artificieri.

Messa in sicurezza e perimetrata, l'area è stata teatro delle operazioni degli artificieri che hanno provveduto a far brillare la valigia sospetta. Al suo interno, una volta fatta esplodere, gli investigatori hanno trovato vestiti e medicinali. Nulla di pericoloso, come riporta BresciaToday, ma l'intervento si è reso necessario per scongiurare una qualsiasi minaccia nei confronti dei tanti cittadini bresciani che stavano bazzicando la zona. In circa due ore dall'allarme, scattato alle 21.30, carabinieri e artificieri hanno portato a termine le operazioni e il venerdì sera dei bresciani è continuato senza problemi. In quei 120 minuti, comunque, gli inquirenti avevano optato per la non chiusura delle attività, motivo per cui nessuno è stato fatto evacuare dal cinema o dai locali limitrofi. Ancora non nota l'identità del proprietario del trolley.

Trolley fatto brillare alla stazione Centrale di Milano

Lo scorso 1 luglio, a Milano, davanti alla stazione Centrale, gli artificieri hanno fatto brillare una valigia abbandonata nel piazzale. L'allarme è scattato in mattinata quando il trolley sospetto è stato segnalato alle forze dell'ordine che presidiano la stazione. Gli artificieri, arrivati sul posto, hanno limitato l'accesso al piazzale facendo brillare il trolley. Il boato è stato udito a diverse decine di metri di distanza, mettendo in allarme i cittadini. Fortunatamente, all'interno della valigia, non è stato trovato nulla di pericoloso.