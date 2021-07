in foto: Il luogo dove è stata ritrovata la valigia (Fonte: Simone Giancristofaro)

Allarme bomba nella mattinata di oggi, giovedì 1 luglio, a Milano. Una valigia sospetta è stata segnalata fuori dall'ingresso della stazione centrale del capoluogo lombardo ed è stata fatta brillare. In base a quanto appreso da Fanpage.it, l'intervento è stato eseguito dagli artificieri della Questura di Milano. L'esplosione dell'oggetto, secondo quanto rivelato a Fanpage.it, ha causato un boato percepibile per diversi metri dal luogo del ritrovamento.

La valigia conteneva solo effetti personali

Non è ancora chiaro se la presenza del bagaglio incustodito sia stata segnalata da qualcuno o se sia stata notata dalle forze dell'ordine che presidiano la zona. In base a quanto riferito dalla Questura a Fanpage.it, la valigia conteneva solo degli effetti personali. Non è stato trovato nessun esplosivo, né materiale pericoloso. L'ipotesi più acclarata è che qualcuno, appena uscito dalla Stazione, si sia dimenticato di portarla con sé e l'abbia lasciata fuori dalla struttura.

La zona è stata messa in sicurezza

Visto che è stata segnalata la presenza di un oggetto sospetto, l'iter da seguire da parte delle forze dell'ordine è – per motivi di sicurezza – quello di procedere poi con il brillamento. Nonostante il forte boato, non si segnalano né feriti né danni. La zona, prima dell'intervento, è stata messa in sicurezza così da consentire agli artificieri di poter procedere con tranquillità. Secondo alcuni agenti della polizia, sentiti da Fanpage.it fuori dalla stazione centrale, per l'esplosione della valigia è stato utilizzato un nuovo metodo e cioè quello "dell'esplosione ad acqua".