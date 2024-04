video suggerito

L’Antico Vinaio apre la quarta sede a Milano a due passi dal Duomo: l’inaugurazione sabato 20 aprile All’Antico Vinaio apre anche in via Orefici, a due passi dal Duomo: l’inaugurazione è sabato 20 aprile alle ore 11. Sarà il quarto punto vendita milanese dopo quelli di via della Moscova, via Lupetta (via Torino) e Stazione Centrale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

È lo street food italiano più famoso al mondo. E ora le schiacciate, i formaggi e i salumi di All'Antico Vinaio si espandono anche a Milano. Si inaugura sabato 20 aprile il quarto store della gastronomia fiorentina, dopo i punti vendita di via della Moscova, via Lupetta (via Torino) e Stazione Centrale: sarà a due passi dal Duomo, nella centralissima via Orefici, al posto di Panini Durini.

Tommaso Mazzanti, volto noto e fondatore del brand, sarà presente all’evento inaugurale, previsto alle ore 11. "Sono estremamente felice di poter espandere la nostra presenza a Milano", il commento del fondatore. "Un'opportunità che non solo accresce il nostro marchio, ma ci permette anche di continuare ad assumere nuovi collaboratori avvicinandoci al traguardo di quasi 100 dipendenti dedicati esclusivamente alla città di Milano".

Un successo nato al grido dello slogan "Bada come la fuma", grazie a focacce taglia XXL con prezzi popolari (da 7 a 13 euro) ripiene di finocchiona, prosciutto crudo toscano, pecorino, tartufo e mozzarella che negli anni hanno conquistato mete esclusive (Forte dei Marmi in testa) e il pubblico d'oltreoceano tra New York, Los Angeles, Las Vegas. Le lunghe code fuori dai punti vendita sono diventate un marchio distintivo attrattivo per turisti, passanti, studenti e milanesi doc. E così, adesso, arriva anche il negozio a due piani con vista Madonnina. Il piatto più amato dalla città di Milano? La schiacciata Paradiso, che gronda mortadella, crema di pistacchio e stracciatella di burrata.