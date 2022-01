Carate Brianza, positivo al Covid sorpreso ad aggirarsi con sospetto in un parcheggio: scatta la denuncia Un uomo di 55 anni è stato fermato dai carabinieri che si erano accorti che stava passeggiando per un parcheggio con fare sospetto fuori da un “Bricoman”. Dagli accertamenti dei carabinieri è emerso che il 55enne era positivo al Covid.

A cura di Giorgia Venturini

Doveva essere a casa perché positivo al Covid e invece è stato sorpreso fuori da un "Bricoman" a passeggiare. È quello che è successo a Carate Brianza, in un paese della Brianza. Qui nel pomeriggio di ieri venerdì 28 gennaio, un uomo di 55 anni è stato denunciato dai carabinieri: i militari hanno notato il 55enne aggirarsi con fare sospetto nel parcheggio del negozio. Così hanno deciso di fermarsi e avviare un controllo. Dagli accertamenti è emerso che il 55enne di origini peruviane è da tempo residente a Paderno Dugnano e con svariati precedenti per reati contro il patrimonio. E ancora: i militari hanno approfondito i controlli e, dopo aver collaborato con Ats Brianza per un controllo incrociato sulla banca dati, hanno avuto la conferma che l’uomo era positivo al Covid e doveva trovarsi in isolamento obbligatorio. I militari hanno quindi proceduto a denunciarlo in stato di libertà all’autorità giudiziaria per la violazione dell’obbligo di quarantena.

Altro positivo al Covid sorpreso mentre faceva colazione al bar

Solo qualche giorno fa a Sesto San Giovanni un uomo era stato sorpreso dalla polizia mentre faceva colazione in un bar del centro, per giunta senza mascherina. Anche lui era un positivo al Covid. L'uomo, che sarebbe dovuto restare a casa in quarantena, è stato denunciato all'autorità giudiziaria: quando gli agenti hanno inserito il suo nominativo nel sistema hanno scoperto che era inserito nella lista delle persone attualmente positive. Ma non è l'unico a essere sanzionato in paese: oltre all'irresponsabile che era in giro pur essendo positivo, i poliziotti hanno sanzionato altre sei persone sorprese all'interno di un bar e di un locale del centro, tutti senza il green pass rafforzato. Nessuno dei sei clienti risultava infatti essersi vaccinato: inevitabile per loro la multa, che ha reso molto salata la colazione (nel caso di quattro dei multati) o la consumazione al bar.