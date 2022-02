Carate Brianza, ruba oro e soldi agli anziani zii per comprarsi la droga: arrestato il nipote 52enne Un uomo di 52 anni è stato denunciato con l’accusa di aver derubato oro e soldi agli anziani zii che era andato a trovare con la scusa di una visita di cortesia.

A cura di Giorgia Venturini

È andato a trovare gli anziani zii ma solo per derubarli di soldi e oggetti in oro. Colpo che un 52enne brianzolo è riuscito a mettere a segno contando proprio sulla fiducia che le vittime avevano nei suoi confronti. A fermarlo è stata un'operazione lampo dei carabinieri della Stazione di Carate Brianza, in provincia di Monza: stando a quanto precisato dai militari, l'uomo si era presentato alla una coppia di parenti anziani con la scusa che non li vedeva da tempo. Gli zii hanno aperto così la porta al 52enne ma tutto si aspettavano che essere derubati.

L'intervento dei carabinieri

Una volta in casa il 52enne ha chiesto di andare in bagno cogliendo così l'occasione di fare un giro della casa: si è intrufolato nella camera da letto degli anziani e della badante per poi scappare e uscire correndo. Il primo a capire quanto stava accadendo è stata la badante: ha notato la borsa aperta e il portafoglio vuoto lasciato in bagno. Così ha controllato la casa e ha scoperto il disordine in camera da letto con cassetti aperti: qui mancavano, grazie anche alla verifica dei proprietari di casa, gli oggetti preziosi di famiglia. Quindi la decisione di chiamare i carabinieri. I sospetti sono subito caduti sul parente ricomparso dopo mesi di assenza: il 52enne è stato rintracciato e perquisito. Dagli accertamenti nella casa dell'arrestato hanno trovato una ricevuta di un Compro oro della zona dove l'uomo ha venduto proprio gli oggetti della coppia di anziani. Il 52enne, già noto alle forze dell'ordine per precedenti in materia di stupefacenti, ha confessato tutto: ha raccontato che con i soldi ottenuto dalla vendita ha fatto il pieno della macchina e un po' di spesa. Avrebbe poi acquistato dosi di cocaina. Per lui è scattata la denuncia mentre la coppia di anziani ha avuto di nuovo i suoi oggetti di famiglia grazie all'intervento dei carabinieri che si sono precipitati al Compro oro arrivando prima che gli oggetti fossero fusi.