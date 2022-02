Milano, ruba i soldi a un artista di strada in piazza Duomo e poi lo colpisce con un pugno: arrestato Un artista di strada che si esibiva in piazza Duomo, a Milano, è stato rapinato da un 29enne che, per evitare di essere inseguito, lo ha colpito con un pugno. Il rapinatore è poi stato arrestato.

A cura di Francesco Loiacono

Rapina in pieno centro a Milano. Nella serata di ieri, sabato 12 febbraio, un artista di strada che si stava esibendo in piazza Duomo, dietro la Cattedrale simbolo della città nel mondo, ha subìto il furto dei soldi racimolati col suo spettacolo. A impossessarsi delle offerte è stato un ragazzo di 29 anni, che ha po icercato di allontanarsi dalla scena del crimine. La vittima ha reagito, lanciandosi all'inseguimento del 29enne che però, per evitare di essere fermato, ha sferrato un pugno al busker. La scena è stata notata dai militari presenti in piazza Duomo per l'operazione Strade sicure, che hanno subito avvertito la polizia. E così il 29enne è stato bloccato e arrestato con l'accusa di rapina.

Un'altra rapina nella notte in via Settembrini: arrestati tre giovani

Non è stato il solo intervento di ieri della polizia per rapina. Nella stessa notte infatti gli agenti sono intervenuti anche in via Settembrini, nei pressi della stazione Centrale, per prestare aiuto a una coppia formata da una ragazza e da un ragazzo minorenne. I due erano stati circondati da un gruppetto composto da tre ragazzi tra i 19 e i 21 anni, due dei quali con precedenti penali. Il gruppetto ha bloccato la coppia mentre tornava a casa e, dopo aver spinto il minorenne, gli ha strappato dalle mani il suo smartphone. Il provvidenziale intervento della polizia ha consentito di arrestare in flagrante i tre: dai successivi controlli è poi emerso che i tre giovani erano in possesso di un portafogli che non era loro. I tre lo avevano infatti sottratto poco prima a un uomo, incontrato e rapinato in viale Brianza.