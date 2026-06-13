Rider 25enne arrestato per violenza sessuale a Milano: tre clienti palpeggiate durante le consegne
Un rider di 25 anni è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di violenza sessuale ai danni di tre giovani donne durante consegne di cibo e altri prodotti ordinati online. Gli inquirenti stanno ora verificando almeno altri sette episodi con modalità analoghe e hanno invitato eventuali ulteriori vittime a rivolgersi alle forze dell'ordine.
La ricostruzione degli inquirenti
Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, l'indagine – coordinata dalla Procura di Milano e condotta dalla Squadra Mobile – sarebbe partita dalle denunce delle tre vittime. Secondo gli investigatori, tra febbraio e marzo 2026 l'uomo avrebbe approfittato delle consegne a domicilio per molestare le clienti, palpeggiandole all'ingresso di condomini o all'interno degli stabili. In uno degli episodi contestati, in particolare, avrebbe continuato a insistere anche dopo la reazione della vittima, rifugiatasi nell'ascensore del palazzo. Gli accertamenti hanno, inoltre, evidenziato che il rider utilizzava un account intestato a un'altra persona.
Gli investigatori hanno anche raccolto testimonianze, immagini di videosorveglianza e altri elementi ritenuti utili per ricostruire i fatti e individuare eventuali ulteriori casi riconducibili allo stesso schema. Le verifiche sono ancora in corso e non si esclude che possano emergere nuove segnalazioni nelle prossime settimane. Nello specifico, gli inquirenti starebbero già verificando almeno altri sette episodi con modalità analoghe e invitano eventuali ulteriori vittime a rivolgersi alle forze dell'ordine.