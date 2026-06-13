Rider 25enne arrestato per violenza sessuale a Milano: tre clienti palpeggiate durante le consegne

Un rider di 25 anni è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale ai danni di tre giovani donne durante consegne di cibo. Gli inquirenti stanno ora verificando almeno altri sette episodi con modalità analoghe.

Rider (immagine di repertorio)

Un rider di 25 anni è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di violenza sessuale ai danni di tre giovani donne durante consegne di cibo e altri prodotti ordinati online. Gli inquirenti stanno ora verificando almeno altri sette episodi con modalità analoghe e hanno invitato eventuali ulteriori vittime a rivolgersi alle forze dell'ordine.

La ricostruzione degli inquirenti

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, l'indagine – coordinata dalla Procura di Milano e condotta dalla Squadra Mobile – sarebbe partita dalle denunce delle tre vittime. Secondo gli investigatori, tra febbraio e marzo 2026 l'uomo avrebbe approfittato delle consegne a domicilio per molestare le clienti, palpeggiandole all'ingresso di condomini o all'interno degli stabili. In uno degli episodi contestati, in particolare, avrebbe continuato a insistere anche dopo la reazione della vittima, rifugiatasi nell'ascensore del palazzo. Gli accertamenti hanno, inoltre, evidenziato che il rider utilizzava un account intestato a un'altra persona.

Gli investigatori hanno anche raccolto testimonianze, immagini di videosorveglianza e altri elementi ritenuti utili per ricostruire i fatti e individuare eventuali ulteriori casi riconducibili allo stesso schema. Le verifiche sono ancora in corso e non si esclude che possano emergere nuove segnalazioni nelle prossime settimane. Nello specifico, gli inquirenti starebbero già verificando almeno altri sette episodi con modalità analoghe e invitano eventuali ulteriori vittime a rivolgersi alle forze dell'ordine.