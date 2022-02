Borgo San Giacomo, brucia le sterpaglie ma rimane avvolto dalle fiamme: gravissime ustioni per un uomo Un uomo ha riportato gravissime ustioni alle braccia e alle gambe mentre ha acceso un rogo per bruciare alcune sterpaglie in giardino. I parenti sono stati i primi a soccorrerlo.

A cura di Giorgia Venturini

Un anziano è rimasto gravemente ustionato mentre stava dando fuoco a delle sterpaglie. È successo nella mattinata di ieri 24 febbraio nella frazione di Motella a Borgo San Giacomo, in provincia di Brescia. L'uomo si trovava in un campo vicino a casa dove ha acceso il fuoco per bruciare alcune sterpaglie raccolte nel suo giardino. Per accendere quello che lui doveva essere solo un piccolo rogo ha usato una bottiglietta di alcol che poi non ha gettato via ma ha tenuto tra le mani. Come riporta Brescia Today quello che è successo dopo è stato questione di pochi secondo: le fiamme hanno avvolto le sterpaglie ma anche l'anziano a causa della bottiglia con all'interno il liquido infiammabile che ha fatto proprio da ponte con il rogo. I vestiti dell'anziano hanno immediatamente preso fuoco.

I primi a soccorrerlo sono stati i parenti

Ad intervenire subito sono stati i parenti dell'uomo, fortunatamente nelle vicinanze nel momento dell'accaduto. L'anziano è stato aiutato a spogliarsi velocemente non permettendo così alle fiamme di causare altre ustione oltre a quelle già comparse sul corpo dell'uomo, soprattutto sulle braccia e gambe. Subito è scattata la macchina sei soccorsi: sul posto sono intervenuti medici e paramedici del 118 che hanno medicato e prestato le prime cure all'anziano sul posto prima di trasportarlo con la massima urgenza al centro grandi ustioni di Milano. L'uomo si trova ancora ricoverato, non sarebbe in pericolo di vita: ha riportato delle gravissime ustioni su gambe e braccia. Sul luogo dell'incidente si sono precipitati anche i carabinieri e i vigili del fuoco della zona che hanno subito spento l'incendio.