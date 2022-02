Incendio in casa, donna muore avvolta dalle fiamme: il compagno si salva lanciandosi dalla finestra Una donna di 54 anni è morta avvolta dalle fiamme: si trovava in una vecchia casa di famiglia insieme al compagno che invece è riuscito a salvarsi, lanciandosi dalla finestra.

A cura di Ilaria Quattrone

(Immagine di repertorio)

Tragedia a Sissa Trecasali, comune in provincia di Parma: una donna di 54 anni, originaria della provincia di Cremona, è morta dopo che nella sua vecchia casa di famiglia è esploso un incendio. Salvo invece il compagno che è riuscito a lanciarsi dalla finestra. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti i carabinieri che hanno svolto i rilievi del caso per cercare di ricostruire l'esatta dinamica della vicenda.

A lanciare l'allarme un carabiniere fuori servizio

Stando a quanto riportato dal quotidiano "La Provincia di Cremona", la vittima è Anna Maria Penini: la donna è residente ad Agiolo, una frazione di Casalmaggiore. L'allarme è stato dato nel pomeriggio di ieri, domenica 6 febbraio, attorno alle 17.30. A lanciarlo è stato un carabiniere fuori servizio che stava transitando nella zona e ha avvistato il fumo. Dopo essere giunto sul luogo e aver notato la gravità dell'evento, ha allertato immediatamente i vigili del fuoco: i pompieri, una volta arrivati, sono saliti al piano superiore dell'abitazione.

Il ritrovamento del cadavere

Lì hanno trovato il corpo della donna esanime. La 54enne è morta avvolta dalle fiamme: il suo compagno invece, un uomo di 56 anni, è riuscito a scappare. Ha raccontato ai militari che si è gettato dalla finestra. Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, ha affermato di non voler essere portato in ospedale. La coppia si trovava nell'abitazione – di cui era proprietaria la madre della 54enne – per alcuni lavori di ristrutturazione. Adesso l'immobile è stato posto sotto sequestro per degli accertamenti e per capire le cause del rogo.