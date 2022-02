Incendio davanti alla Casa dello studente a Milano, in fiamme camion e due auto: alta colonna di fumo Incendio in zona Città studi, a Milano. In fiamme un camion e due auto parcheggiate davanti alla Casa dello studente del Politecnico. Non risultano feriti.

A cura di Francesco Loiacono

L’incendio in viale Romagna (Dalla pagina "Sei di Città studi se…")

Un camion e due auto in fiamme, un'alta colonna di fumo nero ben visibile, anche per via della bella giornata, da chilometri di distanza. Questo il bilancio di un incendio divampato in viale Romagna a Milano, nel quartiere di Città studi, nella mattinata di oggi, mercoledì 23 febbraio. Stando a quanto accertato al momento, a prendere fuoco per cause da accertare è stato un camion della ditta Bartolini che era parcheggiato davanti alla Casa dello studente, la residenza universitaria che ospita studenti del vicino Politecnico. Dal camion, le fiamme si sono poi propagate ad altre due vetture parcheggiate, che sono andate a loro volta bruciate.

Alcuni studenti sono usciti dai loro alloggi spaventati

L'incendio ha causato un'alta colonna di fumo nero e ha spaventato i residenti della zona: alcuni studenti ospitati nella residenza universitaria sono usciti dai propri alloggi, salvo poi rientrarvi pochi minuti dopo quando la situazione si è normalizzata. In pochi minuti, infatti, i vigili del fuoco sono intervenuti e hanno spento le fiamme: per agevolare il loro lavoro e mettere in sicurezza la zona agenti della polizia locale hanno transennato la strada, all'incrocio tra viale Romagna e via Pascoli. Nonostante lo spavento, non risultano per fortuna feriti né intossicati. Sul gruppo Facebook "Sei di Città studi se…" c'è chi ha commentato l'episodio, e anche chi se l'è vista brutta: "La mia macchina si trovava a meno di due metri. Sopravvissuta quasi indenne", ha scritto una residente della zona.