Scoppia incendio in casa, donna di 83 anni muore carbonizzata: era una accumulatrice seriale Nella giornata di oggi, venerdì 18 febbraio, una di 83 anni è stata trovata carbonizzata in casa sua a Milano. Non sono ancora chiare le cause dell’incendio, ma gli oggetti che accumulava hanno alimentato le fiamme.

A cura di Ilaria Quattrone

(Immagine di repertorio)

Una donna di 83 anni è stata trovata morta carbonizzata in casa sua: è successo nella giornata di oggi, venerdì 18 febbraio, a Milano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano che hanno provveduto immediatamente a spegnere le fiamme. Presenti anche gli operatori sanitari del 118 che hanno constato il decesso sul posto. Gli agenti della polizia scientifica hanno invece svolto tutti i rilievi del caso.

Gli oggetti e i materiali hanno alimentato l'incendio

L'allarme è stato dato intorno alle 10: è stato infatti visto del fumo che usciva dall'appartamento di via Massimiliano al civico 21/A in zona Lambrate. Dopo aver domato le fiamme, i pompieri sono entrati in casa e hanno trovato l'83enne ormai morta. Non solo. L'abitazione era piena di oggetti e materiali, sintomo che l'anziana fosse una accumulatrice seriale. Non sono ancora chiare le cause dell'esplosione del rogo: i vigili del fuoco faranno tutte le perizie per comprenderne l'origine. Quello che è certo è che proprio quegli oggetti hanno alimentato le fiamme.

A Ciampino, 45enne muore a causa di un incendio in casa

Sempre oggi, ma a Ciampino (Roma) è esploso un incendio in una villetta. La padrona di casa, una donna di 45 anni, ha provato a scapparsi cercando rifugio in mansarda. Le forze dell'ordine insieme ai medici e ai paramedici del 118 l'hanno trovata priva di conoscenza: l'hanno trasferita d'urgenza in ospedale, ma è morta poco dopo forse per un'intossicazione. La casa è stata comunque sequestrata per svolgere tutti i rilievi del caso e cercare di capire soprattutto cosa possa aver causato l'incendio.