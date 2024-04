video suggerito

Scoppia un incendio nei sotterranei dell’aula magna dell’Università di Pavia: si indaga sull’origine dolosa Un incendio è scoppiato nella mattinata del 6 aprile nei locali sotterranei dell’aula magna dell’Università di Pavia. Le fiamme sono state spente prima che potessero causare danni significativi, ma il sospetto è che si sia trattato di un atto vandalico. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

Un incendio è scoppiato nella notte tra venerdì 5 e sabato 6 aprile in uno dei locali della sede centrale dell'Università degli Studi di Pavia. Le fiamme si sono sviluppate all'interno del sotterraneo dell'aula magna che da anni è adibito a deposito. Il fumo è stato rilevato dall'impianto antincendio che ha fatto subito scattare l'allarme, cosa che ha reso possibile ai soccorritori circoscrivere il rogo prima che questo provocasse danni più seri. L'area è stata dichiarata agibile, ma al momento è sotto sequestro in quanto si pensa che l'incendio abbia avuto origine dolosa.

L'allarme è scattato intorno alle 4 di sabato mattina. I rilevatori di fumo dell'impianto antincendio hanno avvertito i tecnici dell'ateneo e i vigili del fuoco, che sono riusciti a circoscrivere le fiamme. L'incendio, che ha coinvolto i locali sotterranei dell'aula magna, non avrebbe provocato danni strutturali significativi.

Quelle aule sono utilizzate come magazzino da diversi anni, poiché erano state giudicate non adatte per le attività accademiche e studentesche. Durante il sopralluogo dei vigili del fuoco, sono stati rilevati due punti distinti di innesco dell'incendio. Questo, insieme al fatto che due porte sembrano essere state forzate, alimenta il sospetto che si sia trattato di un evento doloso.

Le autorità giudiziarie hanno posto sotto sequestro i locali dell'università interessati dall'incendio. Questo consentirà agli investigatori di poter indagare sull'origine dell'incendio alla ricerca dei responsabili del presunto atto vandalico. Sul posto sono fatti arrivate anche gli agenti della polizia scientifica.