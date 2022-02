Scoppia incendio in una villetta: la padrona di casa cerca di salvarsi in mansarda, ma muore Incendio in via Cappalonga a Ciampino, provincia di Roma. La padrona di casa è morta intossicata dal fumo.

A cura di Enrico Tata

Foto di repertorio

Un incendio è scoppiato all'interno di una villetta di due piani in via Cappalonga a Ciampino, provincia di Roma. La padrona di casa, una signora colombiana di 45 anni, è morta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Ciampino e i vigili del fuoco. Stando a quanto si apprende, la donna è stata trovata in fin di vita in mansarda, dove aveva cercato di salvarsi dalle fiamme. Era a terra sul pavimento e sul suo corpo non c'erano ustioni. Soccorsa, è stata trasportata d'urgenza al Policlinico di Roma Tor Vergata, ma è porta pochi minuti dopo il suo arrivo. Probabilmente è morta per sospetta intossicazione da fumo. Stando a quanto emerso da successivi accertamenti, la signora era in cura per alcuni disturbi di umore. Il suo corpo verrà sottoposto ad autopsia e la villetta è stata sequestrata.

Due giorni a Roma si è verificato un altro incendio in casa in cui, anche in quel caso, il proprietario dell'abitazione, un uomo di 66 anni, ha perso la vita. Le fiamme sono divampate per la precisione in un appartamento in via Michele Amari all'Appio Latino, Roma sud est. Sul posto sono intervenuti carabinieri e vigili del fuoco. Le fiamme sono partite dalla camera da letto dell'appartamento al primo piano della palazzina. Non sono tuttora chiare le cause dell'incendio.