Boom turisti a Milano, numeri da pre-pandemia Nel mese di aprile i visitatori sono stati quasi 600mila: un balzo in avanti del 500 per cento rispetto al 2021, quando le presenze del mese si erano fermate sotto i 100mila. Picco previsto a giugno.

Lo annuncia il sindaco Beppe Sala: nel mese di aprile i visitatori sono stati quasi 600mila, un balzo in avanti del 500 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. I turisti a Milano sono tornati, insomma, visti i numeri da pre-pandemia. Se non aumentati, dal momento che ad aprile 2021 c'era il Salone del Mobile (che, seppur in versione ridotta rispetto alle edizioni degli anni precedenti, richiama sempre una gran folla di professionisti e semplici appassionati) e ancora si registra l'assenza del turismo asiatico e di quello russo, causa conflitto in Ucraina: erano il 2 per cento delle presenze. Aumentano gli americani.

Le previsioni

Secondo gli ultimi numeri, dunque, il turismo cresce incessantemente da mesi. E sono dati che può solo migliorare, vista la concentrazione di eventi in estate (tra cui proprio il Salone del Mobile e il Gran Premio di Monza) e soprattutto, all'orizzonte, tutto ciò che anticiperà le Olimpiadi Milano-Cortina del 2026. Bene anche anche la Città metropolitana e la Provincia di Monza e Brianza: in aprile gli arrivi sono 789mila, maggiorati rispetto ai 178mila di aprile 2021 (seppure, in questo caso, inferiori agli 878mila di aprile 2019). "Per giugno ci aspettiamo un picco di visitatori", ha commentato l'assessora al Turismo Martina Riva. "Milano ha le infrastrutture e l’esperienza per accogliere fiere, congressi, eventi sportivi. Le Olimpiadi sono un volano per attrarre nuove iniziative". Ma non solo. "La pandemia ci ha fatto scoprire la forza dei quartieri, e il potenziale che hanno per promuovere Milano per diversi target. Pensiamo a Porta Venezia per il pubblico Lgbtq+, Nolo e Isola per la creatività, Porta Romana per i tanti ristoranti".