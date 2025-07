Bimbo di 8 anni multato sulla ciclabile: è finito contro un camion in sosta vietata

“Il conducente del velocipede non manteneva il controllo del velocipide che conduceva […] andando a urtare contro il veicolo in sosta”. Sono queste le motivazioni contenute nel verbale recapitato a un bimbo di 8 anni (a nome del padre) che, dopo aver perso il controllo della sua bici, è finito contro un camion parcheggiato a ridosso della pista ciclabile su cui stava viaggiando. Per il "sinistro" al bimbo è stata recapitata una multa di 38 euro e 45 centesimi.

I fatti risalgono allo scorso 2 maggio. Quel venerdì il bimbo stava pedalando su una delle piste ciclabile di Lainate, un comune e pochi chilometri da Milano, quando improvvisamente avrebbe perso il controllo della sua bicicletta e si sarebbe schiantato contro un camion che si trovava parcheggiato a ridosso della ciclabile. Subito dopo lo scontro – senza gravi conseguenze per il bimbo – i genitori hanno chiamato la locale per segnalare il parcheggio non regolare.

A più di due mesi di distanza dall'accaduto, però, al bimbo è stata recapitata una multa di 38 euro e 45 centesimi per il "sinistro stradale". Il motivo? “Il conducente del velocipede non manteneva il controllo del velocipide che conduceva e non era in grado di arrestarlo, compiendo le manovre necessarie per evitare l'ostacolo prevedibile entro il limite del campo di visibilità andando ad urtare contro il veicolo in sosta”, recita il verbale pubblicato da Prima Milano Ovest.

Il documento ha suscitato una certa sorpresa nel padre del bimbo che si è detto pronto a pagare la multa, ma "mi piacerebbe sapere quali sono le motivazioni della sanzione visto che il camion era posteggiato in un posto dove non poteva stare". Così, l'uomo ha mandato una pec al Comando della Polizia Locale e al sindaco di Lainate per chiedere spiegazioni a riguardo.

"Gli agenti della Polizia Locale hanno agito in modo corretto rispettando quelle che sono le normative del Codice della strada”, ha risposto il primo cittadino di Lainate, Alberto Landonio. "Spiace che il protagonista di questa vicenda sia un bambino. Quello che posso aggiungere, come da richiesta del papà del piccolo è che anche il camion che era posteggiato, non in modo corretto, è stato multato".