Bimbo di 18 mesi sta male in un hotel: salvato da una dipendente Nella giornata di ieri, giovedì 2 novembre, un bimbo di 18 mesi si è sentito male in un hotel della provincia di Varese: è stato salvato da una dipendente di una ditta che si occupa di pulizie.

A cura di Ilaria Quattrone

Nel primo pomeriggio di ieri, giovedì 2 novembre, un bambino di appena 18 mesi ha avuto un malore in una stanza di hotel di Varano Borghi, comune che si trova nella provincia di Varese. Sulla base di quanto riportato dal giornale locale VareseNews, a salvare il piccolo sarebbe stata una dipendente di un'impresa delle pulizie impegnata a sistemare le camere della struttura.

Il bimbo stava trascorrendo un periodo di vacanza con la propria famiglia. A un certo punto, qualcuno ha sentito le urla della madre. Il piccolo, infatti, aveva iniziato ad avere alcune convulsioni febbrili. La dipendente della ditta ha sentito la richiesta di aiuto e si è subito recata nella stanza della famiglia.

Mentre venivano chiamati i medici e i paramedici del 118, la donna ha iniziato a rianimare il bambino e lo ha tenuto sveglio fin quando non sono arrivati gli operatori sanitari. Una volta arrivati, i medici hanno portato il piccolo all'ospedale di Varese.

Dopo essere stato tenuto in osservazione per una giornata intera, il bambino è stato dimesso: è in buone condizioni di salute.