Bimbo di 19 mesi si ustiona con l’acqua bollente: è gravissimo Un bambino di 18 mesi è stato trasferito in ospedale in codice rosso dopo che si è ustionato con dell’acqua bollente.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Nella giornata di oggi, giovedì 12 ottobre, un bambino di 19 mesi è rimasto ustionato dall'acqua bollente. L'episodio si è verificato a Curno, comune che si trova nella provincia di Bergamo. Il bimbo è stato trasferito d'urgenza in ospedale: è in gravi condizioni.

Sulla base delle prime informazioni ottenute, il piccolo si trovava intorno alle 11 con la mamma nello spazio giochi che si trova nel centro vivere insieme. La mamma stava preparando una tisana. Il bimbo si sarebbe avvicinato e si sarebbe rovesciato addosso la tazza. Sono stati subito chiamati i soccorsi.

L'agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato i medici e i paramedici del 118 in codice rosso. Gli operatori sanitari sono arrivati con un elicottero e un'ambulanza. Dopo aver fornito le prime cure sul posto, hanno trasferito il piccolo in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni XXIII. Sono intervenuti anche i carabinieri che hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda.