Bambino di 19 mesi in ospedale con gravi ustioni: si è versato addosso la tisana bollente della mamma Il bambino di 19 mesi ha riportato gravi ustioni al collo e al torace. Il piccolo si è versato addosso la tazza piena di acqua bollente della tisana che stava bevendo la madre.

Il bambino di 19 mesi che ieri, il 12 ottobre, ha riportato gravi ustioni mentre giocava in un centro sportivo in provincia di Bergamo, si è scottato a causa di una tisana. L'incidente si è verificato a Curno, comune bergamasco di circa 7mila abitanti. Intorno alle 11 del mattino in un centro sportivo del territorio.

La possibile dinamica dell'accaduto

La dinamica dell'incidente è ancora tutta da chiarire e su questo stanno lavorando gli inquirenti. Da quanto risulta, il piccolo si trovava nello spazio per bambini e stava giocando, a un tratto si sarebbe avvicinato troppo alla tisana della madre, ancora bollente, che gli sarebbe finita addosso. Nell'area giochi, oltre ai bambini sono presenti i genitori, che hanno la possibilità di consumare bevande come thé, tisane o caffè. Da quanto riferisce il Corriere della sera Bergamo, la tisana della madre sarebbe stata posata su un tavolo. Urtandola, sarebbe caduta addosso al bambino procurandogli le ustioni.

Trasportato in pronto soccorso d'urgenza, è arrivato in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Le ustioni sono apparse da subito molto gravi, e hanno coinvolto l'area del torace e del collo. Intervenuti tempestivamente, i soccorritori sono arrivati con elicottero e autoambulanza.

L'intervento dei soccorsi e le parole del sindaco

Sul posto sono arrivati anche i carabinieri che hanno fatto i rilievi e stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente. Nella giornata di ieri era stato riferito che il bimbo sarebbe stato ricoverato al centro grandi ustionati dell'ospedale Niguarda di Milano, ma al momento questa notizia non risulta.

Il bambino potrebbe essere trasferito al reparto ustionati dell'ospedale Buzzi, ma allo stato attuale non risulta alcun trasferimento. Sono ancora in corso gli accertamenti da parte delle forze dell'ordine per comprendere la dinamica di quanto accaduto. L'episodio drammatico si è verificato all'interno del Centro Vivere Insieme, un club sportivo, nell'area dedicata alle attività per bambini. "Siamo vicini alla famiglia" ha detto al Corriere della sera di Bergamo il sindaco di Curno Andrea Saccogna, che ha voluto esprimere solidarietà e vicinanza ai genitori del piccolo. "Stiamo collaborando con carabinieri e cooperativa per chiarire l'accaduto", ha dichiarato Saccogna.