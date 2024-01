Bimbo di 17 mesi ricoverato in ospedale per ustioni e intossicazione: con lui i due genitori Un bambino di 17 mesi è stato ricoverato all’ospedale di Legnano (Milano) dopo che un incendio è divampato nel loro appartamento a Busto Garolfo. La famiglia non sarebbe in gravi condizioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Fabrizio Capecelatro

Immagine di repertorio

Durante la notte fra sabato 20 e domenica 21 gennaio, un bambino di appena 17 mesi è stato ricoverato, insieme ai genitori, all'ospedale di Legano a causa delle ustioni riportate dopo che all'interno della loro abitazione si è sviluppato un incendio. Inoltre il bimbo è risultato intossicato dai fumi che ha respirato. Tuttavia né le sue condizioni né quelle del padre e della madre risulterebbero gravi.

Intorno alle tre di questa mattina, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Tommaso Grossi a Busto Garolfo, in provincia di Milano, a causa di un incendi divampato al decimo e ultimo piano di un palazzo. Per sicurezza i pompieri hanno evacuato l'intero stabile.

Nel frattempo il personale dell'Agenzia regionale di emergenza e urgenza ha trasferito in ospedale la famiglia che viveva nell'appartamento da cui sono divampate le fiamme. Si tratta di una coppia con un bambino nato da poco più di un anno: le condizioni dei tre sono apparse da subito poco gravi.

Tuttavia l'equipaggio dell'ambulanza ha preferito portare l'intera famiglia, compreso il piccolo, al pronto soccorso. Arrivati all'ospedale di Legnano, il più vicino al luogo dell'incendio, i medici hanno riscontrato ustioni su tutti e tre i pazienti e una live intossicazione per i fumi inalati. Nessuno dei tre è comunque in gravi condizioni.

"L'edificio, una palazzina di 10 piani, è stato all'inizio interamente evacuato – scrivono in una nota i Vigili del fuoco di Milano – per permettere alle squadre di soccorso provenienti da Legnano e Inveruno di spegnere le fiamme, propagatesi anche nel sottotetto mansardato, e di mettere in sicurezza la palazzina".

"Intorno alle 6 – continua la nota – le famiglie sono potute rientrare nei rispettivi appartamenti, dopo le verifiche accurate dei vigili del fuoco". Ora si attende che la famiglia venga dimessa dall'ospedale.