Incendio in un condominio di Milano, residenti intrappolati: i pompieri riescono a liberarli È divampato un incendio in un condominio di Milano: a causa del fumo denso, alcuni residenti non riescono a uscire dai loro appartamenti. I vigili del fuoco hanno creato un varco per consentire l'uscita.

A cura di Ilaria Quattrone

Foto di repertorio

Nella giornata di oggi, venerdì 16 febbraio, è divampato un incendio in un edificio di Milano. Il rogo si è sviluppato negli scantinati di un condominio che si trova in via Vittorio De Sica al civico 1 e precisamente nel quartiere Quinto Romano. Alcuni residenti sono rimasti intrappolati: i vigili del fuoco, inviati dal comando provinciale di Milano, hanno creato un varco per liberarli.

Il fumo ha invaso il vano scale

Sono ancora poche le informazioni relative a questo terribile evento. Sembrerebbe che le fiamme abbiano provocato in pochi minuti un denso fumo. Questo ha invaso il vano scale e ha reso impossibile l'uscita di alcuni condomini dai loro appartamenti. Sono stati subito allertati i pompieri, gli operatori sanitari del 118 – inviati dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) – e le forze dell'ordine per circoscrivere l'intera zona.

Alcuni residenti sono rimasti intrappolati

I vigili del fuoco sono arrivati con ben sei mezzi: circa una trentina di pompieri stanno cercando di creare un varco per consentire agli occupanti di abbandonare l'edificio di dieci piani. Inoltre stanno provando a bonificare l'area. Man mano che i residenti escono, vengono affidati alle cure dei medici e i paramedici del 118 che, verificate le loro condizioni, decideranno se procedere con il loro ricovero o meno. Per il momento non sembrerebbe esserci alcun ferito.

Una volta che saranno concluse tutte le operazioni di messa in sicurezza, si procederà con i rilievi. In particolare modo si cercherà di capire cosa possa aver causato l'incendio: se si sia trattato di un evento di natura dolosa, di un malfunzionamento o una svista. Nelle prossime ore si potranno avere maggiori dettagli.