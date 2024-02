Scoppia un incendio in un palazzo di 16 piani a Milano: un fumo denso invade le scale Un palazzo di 16 piani in via Vincenzo da Seregno a Milano, zona Bruzzano, ha preso fuoco oggi martedì 20 febbraio: nessuna persona fortunatamente è rimasta intossicata o ferita. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

Verso mezzogiorno di oggi martedì 20 febbraio un palazzo di 16 piani in via Vincenzo da Seregno a Milano, zona Bruzzano, ha preso fuoco. Al momento fortunatamente non risultano persone ferite o intossicate. Stando alle prime informazioni riportate da Milano Today, a prendere fuoco sarebbe stato un materasso e un elettrodomestico abbandonati sul pianerottolo al 14esimo piano. Le cause del rogo però sono ancora sconosciute.

Al momento si sa che in pochissimo tempo si è alzata una nube di fumo che ha allertato i residenti e gli automobilisti della zona. Subito è partita la chiamata al 112 che ha attivato i vigili del fuoco: quando i soccorritori sono arrivati sul posto hanno trovato le trombe delle scale invase dal fumo. Grazie all'utilizzo di quattro autoscale e un’autopompa le fiamme sono state spente nel giro di pochi minuti. Sul luogo dell’incendio erano intervenute anche due ambulanze e due automediche, ma fortunatamente non è stato necessario alcun intervento medico. Nessun inquilino è risultato ferito o intossicato. Si sta procedendo con tutti gli accertamenti del caso.