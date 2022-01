Bastoni, coltelli, calci, pugni e bottiglie di vetro: violenta rissa tra giovani in via Lecco a Milano Mega rissa tra giovani in via Lecco a Milano dove due gruppi si sono affrontati a seguito di screzi per futili motivi. Alcuni dei partecipanti hanno usato bottiglie di vetro e coltelli per fronteggiare i rivali.

Un frame del video della rissa pubblicato da Milanobelladadio

Ancora violenza, ancora giovani insanguinati e altri spaventati per le strade di Milano. E non (solo) in quelle periferiche: la criminalità si è spostata in centro, nelle vie della movida, dove i ragazzi si recano nelle sere del weekend e trascorrono qualche ora nella speranza di restare tranquilli. Non sempre, però, accade. Come non è accaduto venerdì 29 gennaio, quando due gruppi di ragazzi rivali si sono affrontati prendendosi a calci, pugni e bastonate. Qualcuno ha tirato fuori un coltello, qualcun altro si è armato di una bottiglia di vetro.

Bastoni, coltelli, calci e pugni: violenta rissa in via Lecco a Milano

La mega rissa è andata in scena in via Lecco, in zona Porta Venezia, già teatro in passato di altre aggressioni. Per l'occasione, venerdì sera era stata organizzata una silent disco, ovvero una sorta di "festa" dove ognuno ascolta la propria musica ballando liberamente sulle note del brano in questione. La serata era a pagamento ma alcuni dei ragazzi poi protagonisti della rissa avrebbero cercato di intrufolarsi senza pagare il biglietto. Dopo essere stati respinti, hanno rovesciato cocktail sull'attrezzatura. A quel punto, una ragazza dello staff avrebbe tirato uno schiaffo a uno dei responsabili a seguito del lancio di una bevanda a suo indirizzo. Il fidanzato della giovane, per difenderla, avrebbe dato il via alla rissa.

Uno degli amici di coloro che hanno dato fastidio alla ragazza, avrebbe poi chiamato altri amici, circa una decina, che hanno cominciato a prendere a schiaffi e pugni parte del personale della serata. Erano già armati di coltelli e bottiglie, tanto che l'organizzatore della serata è stato raggiunto da un fendente, aggredito in un vicolo. Il ragazzo sarebbe stato portato in ospedale con quattro coltellate alle gambe. È la ricostruzione dei gestori della pagina Instagram Milanobelladadio che ha pubblicato il video della violenta aggressione.