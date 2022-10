Bandiere a mezz’asta nella scuola di Andrea, il 16enne morto durante una gara di motocross: domani i funerali Si svolgeranno domani, mercoledì 5 ottobre, i funerali di Andrea Roberti, il ragazzino di 16 anni morto domenica durante una gara di motocross nel Bresciano.

Le bandiere dell'istituto Cerebotani di Lonato, nel Bresciano, sono issate a mezz'asta. I compagni e il personale docente di Andrea Roberti sono pronti a dargli l'ultimo saluto, domani, nella chiesa di Ponte San Marco.

La preside di Andrea: "Ci uniamo tutti nel profondo dolore dei genitori"

Il 16enne, che ha tragicamente perso la vita domenica sulla pista da motocross di Rezzato, rimasto vittima di un violento incidente, è ricordato dalla preside anche sul sito ufficiale dell'istituto, sulla cui homepage si legge: "È con profonda tristezza che oggi ho appreso della grande tragedia che ha coinvolto la nostra scuola. In questa domenica di inizio ottobre si è spenta la giovane vita di un nostro studente. Sia io che tutta l'istituto Cerebotani vogliamo essere vicini ai suoi genitori, ai familiari, ai compagni di classe e ai docenti. Ci uniamo tutti nel loro profondo dolore per questa immensa e assurda perdita".

Domani i funerali del 16enne, bar chiusi in segno di rispetto

I funerali di Andri, come era chiamato gli amici, si svolgeranno nella giornata di domani, mercoledì 5 ottobre, a Ponte San Marco. La camera ardente è invece aperta anche oggi dalle 9 alle 20. L'intera comunità di Calcinato, suo paese d'origine, è sotto choc e sconvolta dal dolore. Sui social e per le strade sono centinaia i messaggi di cordoglio rivolti alla famiglia del 16enne. La sindaca di Calcinato, Nicoletta Maestri, ha dichiarato che "siamo di fronte a una tragedia che ha colpito la comunità intera. Non possiamo che stringerci tutti alla famiglia di Andrea e attorno al loro dolore: siamo loro vicini". In segno di rispetto e lutto, i bar del paese resteranno chiusi nella giornata di domani, in occasione dei funerali del ragazzino.