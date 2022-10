Cade durante una gara di motocross: muore il 16enne Andrea Roberti È morto dopo due ore di ricovero in ospedale Andrea Roberti, il 16enne rimasto coinvolto in un tragico incidente mentre era impegnato in una pista da motocross a Rezzato, nel Bresciano.

A cura di Giorgia Venturini

Non ce l'ha fatta il ragazzino di 16 anni coinvolto in un gravissimo incidente mentre era impegnato in una gara di motocross a Rezzato, nel Bresciano, ieri domenica 2 ottobre.

Il giovane è già stato soccorso già in arresto cardiaco, poi il disperato trasferimento all'ospedale di Brescia dove purtroppo è morto poco dopo. La vittima si chiamava Andrea Roberti, abitava a Ponte San Marco, frazione di Calcinato, poco distante dalla pista dove è avvenuto l'incidente.

L'incidente subito alla prima curva

Dalle informazioni sulla dinamica dei fatti sembrerebbe che subito alla prima curva sia avvenuta una collusione tra cinque moto. Tutti i motociclisti sono caduti a terra, quattro di loro si sono subito rialzati ma Andrea purtroppo no. Probabilmente il giovane è rimasto schiacciato sotto un'altra moto.

Subito sono stati allertati i soccorsi: c'è chi ha immediatamente attivato le manovre di rianimazione e chi ha chiamato il 112 che sul posto ha fatto arrivare un elicottero. I sanitari sono riusciti a rianimarlo ma dopo due ore l'arrivo in ospedale il cuore del 16enne ha smesso di battere. I medici non hanno potuto far altro che accertare il decesso.

Sono scattate le indagini dei carabinieri

Nel frattempo, i carabinieri hanno raccolto le testimonianze dei presenti e i vigili del fuoco hanno rimosso le moto coinvolte nell'incidente. Tutta l'area è stata messa in sicurezza l'area, mentre la gara è stata subito sospesa. Al lavoro nelle prossime ore ci sarà anche il procuratore di turno, Donato Greco: insieme ai carabinieri cercherà di verificare se la struttura di Rezzato ha rispettato tutte le regole previste sulla sicurezza.

Tanti i messaggi di cordoglio per il 16enne: al dolore dei famigliari si unisce anche il sindaco di Calcinato Nicoletta Maestri: "Siamo tutti sotto choc, è un colpo duro per tutta la comunità. Ci stringiamo attorno ai famigliari del piccolo Andrea".