Incidente durante la grigliata di Pasquetta: 16enne ustionato al volto dopo una fiammata a Milano

Brutto incidente durante la grigliata di Pasquetta per un ragazzo di 16 anni che si stava occupando del barbecue. L'allarme è scattato mentre si trovava a pranzo con genitori, parenti e amici. Il giovane dopo l'incidente è stato trasferito d'urgenza in ospedale, dove si trova in cura dai medici dopo aver riportato diverse ustioni.

Fiammata su un ragazzo di 16 anni: ustionato in ospedale

I fatti sono avvenuti nella giornata di oggi, lunedì 6 aprile 2026, nella giornata di Pasquetta, verso le ore 16 a Cesano Boscone, in provincia di Milano. Un ragazzo di 16 anni è finito ricoverato all'ospedale pediatrico Buzzi a Milano. L'adolescente si trovava in un parco pubblico con la famiglia e alcuni amici a Cesano Boscone per festeggiare la Pasquetta. Non è ancora chiaro cosa sia successo: secondo le prime ricostruzione, il giovane avrebbe utilizzato dell'alcol, o un'altra sostanza simile, un'accelerante per ravvivare il fuoco. A quel punto avrebbe provocato il cosiddetto "ritorno di fiamma".

Trasferito in ospedale, ha ustioni sul volto

Una volta provocata la fiammata, avrebbe riportato diverse ustioni sul volto. Fortunatamente non rischia la vita, ma lo spavento è stato molto. In breve tempo in molti, fra i presenti, hanno fatto scattare l'allarme. Il giovane è stato trasferito all'ospedale pediatrico Buzzi dove è stato preso subito in cura dai medici e dagli infermieri che si trovano sul posto. Secondo quanto emerso dai primi controlli, a seguito del ritorno di fiamma mentre lavorava al barbecue ha riportato ustioni al volto di primo e secondo grado.