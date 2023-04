Auto travolge un ragazzo di 19 anni in sella alla sua bici: è grave Un ragazzo di 19 anni è stato soccorso in gravi condizioni dopo che in sella alla sua bici è stato travolto dall’auto.

A cura di Giorgia Venturini

Si trova in gravissime condizioni un ragazzo di 19 anni rimasto coinvolto in un incidente in via Arcangelo Corelli a Milano nella mattinata di oggi giovedì 6 aprile. Stando alle prime informazioni, il giovane era in sella alla sua bici quando è stato travolto dall'auto.

La dinamica dell'incidente

L'incidente è avvenuto attorno alle 8 all'altezza del civico 176. La dinamica dell'accaduto è ancora al vaglio della polizia locale che si è precipitata sul posto per tutti i rilievi del caso. Da una prima ricostruzione sembra che il 19enne era in sella alla sua bicicletta quando un'auto l'ha travolto. Subito è scattata la chiamata ai soccorsi: una volta sul posto medici e paramedici hanno ritenuto il 19enne fin da subito grave. Il ragazzo è stato stabilizzato sul posto e trasportato poi con la massima urgenza al pronto soccorso del Niguarda. Si trova ancora in gravi condizioni, la sua prognosi resta riservata. Non è ancora chiaro se sia in pericolo di vita.

Altri giovani coinvolti in incidenti

Non è l'unico caso in Lombardia dove la sicurezza sulle strade è un problema di tutti i giorni. Lo scorso 3 febbraio un ragazzino di 15 anni è stato trasportato in gravi condizioni dopo essere stato travolto da un'automobile a Busto Arsizio, comune in provincia di Varese. L'azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato un elicottero e due ambulanze: inizialmente infatti si pensava che la vittima fosse in pericolo di vita. Fortunatamente pochi minuti dopo le sue condizioni sono diventate meno gravi. L'automobilista invece non ha riportato alcun tipo di ferita.