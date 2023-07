Auto si ribalta e prende fuoco, morto un ragazzo di 22 anni: il conducente è scappato ed è ricercato A Limbiate un ragazzo di 22 anni è morto dopo che con l’automobile sulla quale viaggiava è finita contro una rotatoria e si è ribaltata per diverse volte prendendo fuoco. Alla guida c’era un uomo che però è scappato subito dopo l’incidente e adesso è ricercato.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Nella notte tra venerdì 7 luglio e sabato 8 luglio si è verificato un terribile incidente a Limbiate, che si trova in provincia di Monza e Brianza. Intorno alle 2 di notte, un'automobile si è schiantata contro una rotonda che si trova in via Monte Bianco. Nell'impatto è morto un ragazzo di 22 anni che però non era alla guida del Suv. Sono rimasti feriti gli altri due giovani che si trovavano con lui e che hanno 18 e 23 anni. Il conducente invece sarebbe scappato e adesso è ricercato.

Il veicolo si è ribaltato diverse volte sulle rotaie e poi ha preso fuoco

Il Suv Range Rover stava percorrendo la strada Saronno-Monza: arrivata da Varedo, era diretta a Saronno. A un certo punto, per cause ancora da accertare, è finita sulla rotatoria di via Monte Bianco. Sembrerebbe che il veicolo dopo l'impatto, si sia ribaltato diverse volte sulle rotaie del tram finendo poi su un lato.

I ragazzi sopravvissuti sono riusciti a uscire dall'abitacolo e a estrarre il ferito più grave. Poco dopo l'auto avrebbe preso fuoco. Sono stati chiamati i soccorsi: i vigili del fuoco del distaccamento di Bovisio Masciago e di Desio, hanno spento le fiamme che hanno distrutto la vettura.

L'ipotesi della sfida di velocità

Sembrerebbe che alla guida ci fosse un uomo che però, subito dopo l'incidente, è scappato. Potrebbe rischiare un'accusa per omicidio stradale. I carabinieri della compagnia di Desio, che hanno svolto i rilievi, lo stanno cercando. Alcuni testimoni hanno raccontato che l'auto era preceduta da un'altra vettura con la quale forse era in atto una sfida di velocità.

La vittima è Arnold Selishta

I medici e i paramedici del 118, arrivati con tre ambulanze e un'automedica, hanno portato il 22enne all'ospedale San Gerardo dove però è morto poco dopo li suo arrivo.

La vittima sarebbe Arnold Selishta. Gli altri due ragazzi hanno riportato ferite più lievi. Uno dei due è stato trasferito all'ospedale Niguarda mentre l'altro avrebbe rifiutato le cure.