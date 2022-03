Auto posteggiata male limita lo spazio sul marciapiede: “Disgraziato, le carrozzine non passano!” Un posteggio fatto male e un biglietto sul parabrezza a ricordare maggiore attenzione, non senza l’uso di toni aspri. Un residente ha rimproverato il conducente di un’auto che ha parcheggiato invadendo lo spazio del marciapiede in via Digione a Milano.

Foto Fanpage.it

"Disgraziato! Come fanno a passare carrozzine a rotelle, carrozzine, passeggini o semplicemente persone con difficoltà di deambulazione? Vergognati!". Non ci fa per il sottile l'ignoto che ha lasciato questo biglietto sul parabrezza di una Volkswagen parcheggiata male in via Digione a Milano, a pochi passi da piazza Irnerio.

Auto posteggiata sul marciapiede: Vergognati, le carrozzine non passano

Come testimoniato dalle foto di Fanpage.it, l'automobile, posteggiata a lisca di pesce, è effettivamente più avanti rispetto alle altre. La manovra ha portato infatti il conducente a sforare nello spazio del marciapiede proprio all'altezza della colonnina del pagamento per le strisce blu per i non residenti. Il passaggio, come sottolineato dal biglietto, è quindi molto difficoltoso: due persone che camminano fianco a fianco, ad esempio, non ci passano. A detta di alcuni residenti, comunque, il problema dell'auto posteggiata male non sarebbe recente: l'ingombrante veicolo sarebbe infatti stato lasciato in via Digione da ormai qualche giorno se non settimana. A testimonianza di ciò, lo "stato di conservazione" dell'auto, sulla quale è stato abbandonato anche un contenitore vuoto di cibo pronto confezionato dall'Esselunga poco distante.

Foto Fanpage.it

Auto parcheggiata sul posto delle moto: Hai rotto il c…

Un episodio simile è stato registrato anche lo scorso dicembre in via Piero della Francesca, a Milano. La via è gravemente colpita dal fenomeno del posteggio selvaggio, specialmente nei weekend, e in un'occasione un residente non ha esitato nel far sapere a modo suo ad un conducente che la sua Suzuki non può essere parcheggiata sul posto delle moto. "Hai rotto il cazzo!", recita il biglietto lasciato sul parabrezza dell'auto. Che il messaggio abbia sortito gli effetti sperati? I residenti raccontano che nelle settimane successive il veicolo non è più stato visto parcheggiato nel medesimo posto.