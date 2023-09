Auto piomba sulla pista ciclabile e travolgo un uomo: è ricoverato in terapia intensiva Un’automobile è piombata sulla pista ciclabile che si trova in via Panorama a Salò (Brescia) e ha investito un uomo di 66 anni. L’uomo è ricoverato in terapia intensiva nella clinica Poliambulanza.

A cura di Ilaria Quattrone

Un'automobile è piombata sulla pista ciclabile che si trova in via Panorama a Salò, comune della provincia di Brescia, investendo un uomo di 66 anni. L'episodio, che è stato raccontato dal giornale BresciaToday, risale al pomeriggio di sabato 26 agosto. L'uomo è ricoverato in terapia intensiva nella clinica Poliambulanza: "È ancora sedato e intubato", ha raccontato il figlio dell'uomo al quotidiano online.

La vittima è stata sbalzata sull'asfalto per sette metri

Il 66enne stava passeggiando lungo la pista ciclabile quando è stato travolto da una Opel Corsa guidata da una 74enne che aveva divelto le recinzioni: è stato sbalzato sull'asfalto per sette metri. L'automobile si è poi schiantata contro un muro. Considerata la violenza dell'impatto, l'uomo ha riportato gravi traumi ed emorragie interne.

Quando gli operatori sanitari del 118 sono arrivati, l'uomo era in gravissime condizioni: è stato trasferito d'urgenza in ospedale dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico.

L'uomo è ancora ricoverato in prognosi riservata

È ancora oggi ricoverato in prognosi riservata: "Quando è arrivato in ospedale, mio padre aveva delle emorragie interne molto gravi, oltre a numerose fratture alle vertebre cervicali e lombari, ed è stato immediatamente operato: andavano subito fermate, altrimenti sarebbe morto", spiega il figlio che racconta come il padre sia ancora intubato e sedato.

Sempre lui ha spiegato di non essere stato contattato né dalla conducente dell'auto né dai suoi parenti. I rilievi sono stati affidati alla polizia stradale di Desenzano che accerterà eventuali responsabilità.