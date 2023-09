Travolge un uomo in monopattino e fugge: è caccia al pirata della strada a Milano Si trova in gravi condizioni l’uomo travolto da un’auto nella notte di lunedì 4 settembre mentre, a bordo del suo monopattino elettrico, percorreva via Giuseppe Compagnoni a Milano (zona Dateo). È caccia adesso al guidatore fuggito.

Si trova in gravissime condizioni l'uomo travolto nella notte di lunedì 4 settembre mentre, a bordo del suo monopattino elettrico, percorreva via Giuseppe Compagnoni a Milano, nei pressi della fermata della metro blu M4 Dateo. È caccia così al pirata della strada che, secondo le prime ricostruzioni, non si sarebbe fermato a prestare soccorso al ferito, rimasto a terra all'incrocio con via Archimede: il conducente del mezzo coinvolto, stando alle testimonianze dei presenti, avrebbe infatti visibilmente centrato l'uomo in monopattino, e sarebbe poi scappato a forte velocità. Lasciandolo senza conoscenza sull'asfalto.

Il ferito, immediatamente soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato in codice rosso al Pronto soccorso dell'ospedale Policlinico, dove al momento si trova ricoverato in prognosi riservata. I rilievi del caso, nel frattempo, sono stati effettuati dagli agenti della polizia locale, che hanno raccolto tutti gli elementi utili per dare un nome e un volto al guidatore fuggito.

E presto, dalle telecamere di sorveglianza installate in zona, potrebbe arrivare la soluzione definitiva. Gli occhi elettronici, infatti, potrebbero aver ripreso la fuga del conducente, e il percorso compiuto prima e dopo l'impatto.