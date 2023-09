Auto travolge un monopattino sulle strisce pedonali: ragazzo di 22enne ricoverato d’urgenza Due giovani di 26 e 22 anni sono rimasti coinvolti in un incidente stradale a Monza. Un’automobile ha travolto il ragazzo alla guida del monopattino mentre stava attraversando la strada.

Un incidente stradale tra un'automobile e un monopattino ha visto coinvolti due giovani a Monza nel pomeriggio di lunedì 4 settembre. Sul posto sono intervenuti i volontari del 118 per soccorrere i due conducenti in codice giallo. Sono in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine per accertare la dinamica.

Monopattino travolto sulle strisce da un'auto

Il fatto è avvenuto nel pomeriggio del 4 settembre nel quartiere San Giuseppe, a Sud-Ovest rispetto al centro città. Lo scontro tra i due mezzi si è verificato intorno alle 15.30 in via Lipari, la traversa che unisce via Romagna con viale Campania.

Alla guida c'erano due giovani di 26 e 22 anni. Secondo le prime dichiarazioni fornite dai testimoni che hanno assistito all'incidente, sembrerebbe che il 22enne stesse attraversando la strada sulle strisce pedonali a bordo del suo monopattino. In quell'istante sarebbe sopraggiunta l'autovettura, una Fiat 500 guidata dalla donna di 26 anni, che non avrebbe rispettato la precedenza travolgendo il ragazzo alla guida del veicolo leggero.

Un ragazzo di 22 anni trasportato in ospedale

L'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza di Regione Lombardia ha inviato sul luogo dell'incidente i primi soccorsi assegnando all'emergenza il codice giallo. Sono intervenuti il personale del 118 e gli agenti della Polizia Locale.

Il ragazzo è stato soccorso dai volontari della pubblica assistenza e trasportato al pronto soccorso. Secondo quanto emerge, non avrebbe riportato gravi ferite. I vigili stanno effettuando i primi rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.