Auto investe un ragazzo di 25 anni sul monopattino: è gravissimo Un ragazzo di 25 anni è stato ricoverato in gravissime condizioni in ospedale dopo essere stato travolto da un’auto mentre era a bordo del suo monopattino.

A cura di Giorgia Venturini

Un ragazzo di 25 anni è stato travolto da un'auto mentre si trovava a bordo del suo monopattino. I fatti sono accaduti nella mattinata di oggi giovedì 30 giugno in via Saronnino a Origgio, in provincia di Varese. Cosa sia successo è ancora tutto da capire: da una prima ricostruzione sembrerebbe che il 25enne stava imboccando un rondò quando un'auto lo ha investito. Il ragazzo è caduto a terra e ha sbattuto violentemente la testa: per qualche minuto è stato privo di sensi. Subito è stato lanciato l'allarme al 118.

I soccorsi con la massima urgenza

I medici e paramedici giusti sul posto hanno riconosciuto un fortissimo trauma cranico. Per questo è stato stabilizzato sul posto e traportato con la massima urgenza all'ospedale di Legnano. Qui è stato ricoverato: non dovrebbe essere in pericolo di vita, ma le sue condizioni sono ancora gravi. Sul posto sono anche intervenuti gli agenti della polizia locale che spetta ora ricostruire quanto accaduto e verificare eventuali responsabilità.

Mariangela Astori morta dopo 9 giorni in ospedale

In queste ore è invece morta in ospedale Mariangela Astori dopo nove giorni di agonia. La donna di 60 anni era stata investita da un'auto lo scorso 20 giugno nella zona industriale di Carpendolo, in provincia di Brescia. I suoi funerali saranno celebrati nella mattinata di sabato 2 luglio nella chiesa di Carpendolo (Brescia). Il corteo partirà dalla casa funeraria Zaniboni, stesso luogo dove è stata allestita la camera ardente. La 60enne lascia i fratelli Giovanni, Francesco, Guido e Giuseppina. Oltre loro, la piangono diversi amici, conoscenti ed ex colleghi di lavoro.